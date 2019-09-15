Унаи Эмери: не смогли справиться с давлением

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда"."В прошлом году "Уотфорд" играл так же, как сегодня. После первого тайма мы знали, что нам нужно забивать третий гол. Соперник играл на своем поле, болельщики гнали их вперед, у них был шанс отыграться. Так и произошло.Они заставляли нас ошибаться и использовали наши промахи. Не смогли справиться с давлением. Соперник выиграл второй тайм, что совсем не радует. Нам нужно продолжать работать", — цитирует Эмери BBC.