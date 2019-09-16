Кевин Де Брейне уверен, что "Манчестер Сити" вновь отыграет отставание у "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне не сомневается, что его команде по силам опередить оторвавшийся в чемпионате на 5 очков "Ливерпуль" по итогам сезона."Мы все еще можем выиграть АПЛ, набрав то же количество очков, что и в прошлом сезоне (98 очков и чемпионство). Это Премьер-лига, тут не нужно опережать ближайшего преследователя на 15 очков. Это случалось однажды. Но тут очень тяжело, и если хотите финишировать первыми, не так важно, как вы это сделаете.В прошлом сезоне мы отставали от "Ливерпуля" на семь очков. Такое случается. Конечно, мы хотим выигрывать в каждой игре, но это сложно.После поражения от "Норвича" никто не кричал и не злился друг на друга. Все совершают ошибки. Вы принимаете поражение, учитесь на своих ошибках и переходите к следующему матчу.Нет смысла зацикливаться на этом или обвинять других людей. Играли 14 человек, и команда не достаточно хорошо справилась. Нет смысла плакать из-за того, что произошло", — цитирует Де Брейне The Sun.