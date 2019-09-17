Хосеп Гвардиола: Клопп сказал, что "Ман Сити" - лучшая команда планеты? Постараемся покорить и вселенную

Хосеп Гвардиола прокомментировал слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который накануне заявил, что "Манчестер Сити" является лучшей командой планеты."Клопп сказал, что "Манчестер Сити" — лучшая команда планеты? Вау! Постараемся покорить еще и вселенную", — сказал главный тренер действующих чемпионов Англии на пресс-конференции перед гостевым матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".