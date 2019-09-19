"Манчестер Сити" вошел в топ-5 команд Англии по арестам болельщиков

Появилась информация об арестах болельщиков на футбольных матчах в Англии.Как сообщает журналист AP Роб Харрис, количество арестов на матчах всех уровней в Англии снизилось до 1381 по сравнению с 1542 в сезоне-2017/18. При этом на 18% увеличилось число запретов на посещение болельщиками матчей. Сейчас такие запреты действуют в отношении 1771 фаната.По числу арестованных болельщиков первое место в сезоне-2018/19 занял "Сток Сити" — 80 арестов. В топ-3 также вошли "Лидс" (49) и "Астон Вилла" (42). На четвертом месте оказался "Шеффилд Юнайтед" (41), на пятом —"Манчестер Сити" (39).