Экс-игрок сборной Англии отстранен от футбольной деятельности на 8 месяцев за расистские оскорбления

Бывший игрок сборной Англии, а позже тренер молодежной команды "Ньюкасла" Питер Бирдсли отстранен от футбольной деятельности на восемь месяцев, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).Дисциплинарный комитет организации признал 58-летнего специалиста виновным в трех случаях расистских и/или оскорбительных выражений по отношению к игрокам "молодежки" "Ньюкасла". Бирдсли отстранен от футбольной деятельности до 29 апреля 2020 года.Тренер был допрошен руководителями клуба после жалоб, поданных бывшим вингером молодежной команды "сорок" Ясином Бен Эль-Мханни в 2017 году. Бирдсли покинул "Ньюкасл" в марте, после того как против него было начато расследование.