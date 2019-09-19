Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с "Челси" Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом. Новое соглашение 18-летнего вингера будет действовать до 2024 года. View this post on Instagram ?? @calteck10 has signed a new five-year contract with the Blues! ? #CFC #Chelsea A post shared by Chelsea FC (@chelseafc) on Sep 19, 2019 at 10:37am PDT Sport24.ru Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 22:03 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Хадсон-Одои Челси АПЛ Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5