Хосеп Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом", ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с "Норвич Сити" (2:3) не стало неожиданностью."У меня не было сомнений. Это ваша проблема, когда вы говорите, что "Сити" не может проиграть, поскольку мы знаем, что можем проиграть.Завтра у нас будет чувство, что мы можем проиграть. Почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в Премьер-лиге?У меня не было сомнений после одного поражения, поскольку они много раз показали, что способны это сделать.Единственный способ выжить — это победить, а мы много выиграли. То, что вы сделали в прошлом, не означает, что вы сможете сделать это в будущем", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.