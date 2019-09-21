Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" доминировал в матче с "Лестером" и заслуживал большего

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино высказался о матче 6-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2."Мы доминировали и заслуживали большего, но это футбол. Здесь всё может очень быстро измениться. Нам нужно продолжать работать. Впереди много матчей, и мы должны быть готовы к ним. Что касается VAR, то я уже говорил, что иногда он помогает тебе, а иногда — наоборот. Такова игра. После матча нет смысла жаловаться, нужно принять случившееся.Говорить о таблице ещё рано. Сегодня мы были лучше, но я надеюсь, что "Лестер" проведёт отличный сезон. Я восхищаюсь Бренданом Роджерсом и желаю его команде всего наилучшего", - цитирует Почеттино BBC.