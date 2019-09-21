Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о конкуренции за первое место в чемпионате страны. Об этом сообщает Daily Mail.
В одном из недавних интервью, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уже успел отдать "Ливерпулю" золотые медали.
"Прошел всего лишь август - это ничего не значит. Мы видели, как команды могут быстро отыграть существенные отставания. Пять матчей – это ничто, чемпионат очень длинный. Я понимаю, для чего Гвардиола так пошутил, но это была просто шутка", – сказал Клопп.
"Газета.ру"
Юрген Клопп: понимаю, для чего Гвардиола так пошутил, но это была просто шутка
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