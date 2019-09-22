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"Вест Хэм" дома обыграл "Манчестер Юнайтед"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел поражение от "Вест Хэма" со счетом 0:2.

Чемпионат Англии

6 тур

Голы: Ярмоленко, 44, Крессвел, 84

Вест Хэм: Фабиански, Крессвел, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 80), Диоп, Ноубл, Райс, Форнальс, Андерсон (Уилшир, 70), Ярмоленко (Снодграсс, 89), Аллер

Манчестер Юнайтед: Хеа, Линделёф, Магуайр, Янг, Ван-Биссака, Перейра, Мата (Гомес, 81), Матич (Фред, 71), Джеймс, Мактоминай, Рашфорд (Лингард, 61)

Предупреждения: Огбонна, 14, Мата, 48, Ноубл, 74, Янг, 83


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Теги: Вест Хэм Манчестер Юнайтед АПЛ
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