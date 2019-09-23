"Челси" повторил антирекорд клуба по пропущенным мячам на старте сезона

В первых шести турах лондонцы пропустили 13 голов. Столько же "Челси" пропускал в первых шести турах в сезоне-1978/79, тогда лондонцы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.В нынешнем сезоне в АПЛ "Челси" пропускал в матче каждого тура. Самое крупное поражение лондонцы потерпели в первом туре в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Также "Челси" сыграл с "Лестером" (1:1), "Норвичем" (3:2), "Шеффилд Юнайтед" (2:2) и "Вулверхэмптоном" (5:2).После шести туров "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков. В следующем матче лондонцы встретятся с "Гримсби Таун" в рамках Кубка английской лиги.