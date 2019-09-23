Полиция арестовала двух человек, сфотографировавших тело умершего футболиста Салы

Полиция арестовала двух человек, которые в течение 24 часов шесть раз наблюдали за вскрытием тела бывшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Об этом сообщает The Sun. Речь идет о 62-летнем Кристофере Эшфорде и 49-летней Шерри Брей.Они незаконно получили доступ к видеозаписи в Борнмутском морге и несколько раз посмотрели вскрытие. Затем женщина сделала фото и отправила мужу, что привело к широкому распространению в социальных сетях. Поняв, что полиция начала расследование, Брей удалила снимок и попросила сделать то же самое супруга. Данные полученные с телефона женщины показали, что помимо Салы она сфотографировала еще один труп.Суд приговорил Шерри Брей к 14 месяцам тюрьмы, а Кристофер Эшфорд получил 5 месяцев. Пара признала свою вину.Сестра аргентинца, тело которого было найдено 21 января после крушения самолета, прокомментировала действия преступников."Я увидела фотографии тела Эмилиано, просочившиеся в инстаграм. Я не могу поверить, что есть такие злые люди, которые могли сделать такое. Попыталась скрыть снимки. Люди шутили над ними, мне было больно. Мы никогда не забудем это", — сказала Ромина.Сала во время зимнего трансферного окна был продан из "Нанта" в "Кардифф". 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион. В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.