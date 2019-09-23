Юрген Клопп - о голе Трента: прямые штрафные удары - это работа игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в матче 6-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:1) рассказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно исполнять штрафные удары."Я считаю, что у футболистов лучший вид на футбольное поле, и их работа — забивать голы. Это должен был быть прямой штрафной удар, но этот небольшой ход изменил угол и не позволил Кепе спасти команду. Это была блестящая идея.Прямые штрафные удары — это работа игроков, мы не можем показать им, как нужно бить. Необходимо часто тренировать их и всё получится. Мне также понравились наши угловые во 2-м тайме, после которых мы должны были дважды забивать", - цитирует Клоппа Evening Standard.