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Юрген Клопп - о голе Трента: прямые штрафные удары - это работа игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в матче 6-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:1) рассказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно исполнять штрафные удары.

"Я считаю, что у футболистов лучший вид на футбольное поле, и их работа — забивать голы. Это должен был быть прямой штрафной удар, но этот небольшой ход изменил угол и не позволил Кепе спасти команду. Это была блестящая идея.

Прямые штрафные удары — это работа игроков, мы не можем показать им, как нужно бить. Необходимо часто тренировать их и всё получится. Мне также понравились наши угловые во 2-м тайме, после которых мы должны были дважды забивать", - цитирует Клоппа Evening Standard.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Клопп Трента Ливерпуль Челси АПЛ
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