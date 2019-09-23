Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил, что не расстроится, если не удостоится награды лучшему тренеру года по версии ФИФА. Напомним, немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
"Меня окружает множество действительно легендарных людей из мира футбола. Большая честь быть частью этого общества. Честно говоря, индивидуальные награды не так значимы для меня. Если я не выиграю эту награду, я не умру. Надеюсь прожить ещё 40-50 лет", — сказал Клопп в интервью пресс-службе ФИФА.
"Чемпионат.сом"
Юрген Клопп: не умру, если не стану тренером года ФИФА. Надеюсь прожить ещё 40-50 лет
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