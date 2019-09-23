Юрген Клопп: кто не любит "Ливерпуль" - у того нет сердца

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп эмоционально отреагировал на получение награды лучшему тренеру года по версии ФИФА.Клопп в борьбе за приз на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019 обошел Хосепа Гвардиолу из "Манчестер сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма"."Я должен сказать спасибо великолепному клубу под названием "Ливерпуль". Кто не любит эту команду, у того нет сердца. Хочу поблагодарить также и мою семью.Спасибо владельцам "Ливерпуля", они позволили нам собрать потрясающую команду. И как тренер ты хорош лишь настолько, насколько хороша твоя команда. Я горд, что работаю со столь удивительной группой игроков", - цитирует Клоппа Goal.