Победитель номинации Лионель Месси набрал 46 баллов. Вторым стал Вирджил Ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий — португалец Криштиану Роналду (36 баллов).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси ("Барселона") — 46
2. Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль") — 38
3. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 36
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 26
5. Садио Мане ("Ливерпуль") — 23
6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 17
7-8. Френки Де Йонг ("Аякс"/"Барселона") — 16
7-8. Эден Азар ("Челси"/"Реал") — 16
9. Маттейс Де Лигт ("Аякс"/"Ювентус") — 9
10. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 5.
Месси набрал 46 баллов в голосовании за лучшего игрока года, Ван Дейк — 38
Стали известны полные результаты голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Фото: Fifa.com
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