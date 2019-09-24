Итальянское издание Tuttosport объявило 40 номинантов на ежегодную премию лучшему футболисту Европы не старше 21 года. В список, полную версию которого можно увидеть здесь, вошли:
Бенуа Бадиашиль ("Монако"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Ред Булл"), Кай Хаверц ("Байер"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Джастин Клюйверт, Никола Дзаньоло (оба - "Рома"), Андрей Лунин ("Вальядолид"), Дониэлл Маллен (ПСВ), Мэйсон Маунт ("Челси"), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия").
В прошлом году награда Golden Boy досталась Маттейсу де Лигту, имеющему шанс получить её второй раз подряд.
Лунин, Фелиш, де Лигт и Санчо претендуют на звание лучшего молодого футболиста Европы
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