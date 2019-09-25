Rambler Group и Setanta Sports будут вместе бороться с пиратством трансляций АПЛ

Rambler Group и телеканал Setanta Sports подписали меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия онлайн-пиратству.В рамках меморандума Rambler Group и Setanta Sports будут проводить мониторинг и блокировку пиратских ресурсов в рунете и в интернет-сегменте стран СНГ, а также обмениваться информацией о них между собой. Владельцам сайтов, которые будут незаконно транслировать матчи английской Премьер-лиги или демонстрировать другой связанный с ней контент будет предложено удалить эти материалы. Если это требование не будет выполнено, компании будут добиваться удаления контента или блокировки нарушающих законодательство ресурсов в судах."Мы рады, что в лице Setanta Sports нашли партнёра, который разделяет наши взгляды в вопросах, связанных с соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Статистика говорит о том, что эффективное противодействие пиратам положительно влияет на выручку от продажи подписок. Координация наших усилий позволит нам ещё более эффективно противодействовать видеопиратству. Теперь мы сможем находить и блокировать пиратские трансляции АПЛ не только в России. Если первоисточником пиратского сигнала является абонент канала Setanta Sports, находящийся в других государствах, то мы сможем, с помощью наших коллег, блокировать доступ такого абонента к источнику контента. Setanta Sports в свою очередь также будет сообщать нам о выявлении на территории их вещания незаконных трансляций, источником которых послужили абоненты Оkko Спорт. Мы будем использовать все установленные законодательством возможности для борьбы с пиратством – в соответствии с УК РФ нарушителям может грозить уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы и крупные финансовые штрафы", — сказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.