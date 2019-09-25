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Эрик Дайер: у "Тоттенхэма" уже были сложные периоды, знаем, что нужно делать

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Эрик Дайер прокомментировал поражение своей команды от "Колчестера" в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

"У нас уже были такие сложные периоды и раньше. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы вернуться на прежний уровень. Нужно оставаться скромными, понимать, что необходимо делать лучше. Каждый из нас должен делать это. И, конечно, надо упорнее трудиться, чтобы всё пошло, как надо.

К сожалению, я пропустил значительную часть предсезонки из-за болезней. На меня это повлияло. Но самое важное — команда. Чтобы мы вместе двигались вперёд", - цитирует Дайера Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Дайер Тоттенхэм АПЛ
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