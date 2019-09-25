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Френки Де Йонг: если бы я не перешел в "Барселону", выбрал бы "ПСЖ" или "Манчестер Сити"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал, где мог бы оказаться, не перейди он в каталонский клуб. Голландец подчеркнул, что зарплата не была для него главным критерием при выборе команды.

"Куда бы я перешел, если не в "Барселону"? Сейчас мне трудно сказать. Это были бы "ПСЖ" или "Манчестер Сити".

Могли ли "ПСЖ" или "Сити" предложить мне больше денег, чем каталонцы? Неправильно говорить о деньгах. Дело было не в них. Клубы никогда не обсуждали со мной деньги на переговорах, этим вопросом занимался мой агент. Самым важным было то, как играла "Барселона" и какие у нее были планы на меня.

Когда в "Барселоне" мне сказали, что видели мою игру в "Аяксе", что они думают о том и об этом, они действительно убедили меня. Я поговорил со своей семьей и агентом, и мы выбрали "Барселону". После этого мой агент прибыл сюда для ведения переговоров.

Когда Йохан Кройф перешел "Барселону", он вызвал у голландцев много чувств к каталонскому клубу. Голландцы любят смотреть хороший футбол, наслаждаться хорошим футболом, а "Барселона" всегда играла хорошо.

Мне действительно комфортно здесь, неважно, на какой позиции я играю. Я счастлив делать это на любом месте в центре поля с этими игроками и качеством, которым они обладают", — цитирует Де Йонга El Periodico.

Sport24.ru


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Теги: де Йонг Манчестер Сити ПСЖ Лига 1 Ла Лига Барселона АПЛ
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