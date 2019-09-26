Рахим Стерлинг будет главной трансферной целью Хави в случае работы с "Барсой"

Легенда "Барселоны" Хави уже определился с главной трансферной целью, если возглавит каталонский клуб, утверждает Daily Mail.Согласно информации источника, в случае получения должности наставника сине-гранатовых, 39-летний специалист предпримет попытки заполучить на "Камп Ноу" вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. По мнению Хави, который в настоящее время является главным тренером катарского "Аль-Садда", англичанин идеально подходит под стиль игры "Барсы" и в будущем он мог бы стать лучшим игроком планеты.