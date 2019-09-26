Самый дорогостоящий новичок в истории "Уотфорда" назвал Мане лучшим футболистом в мире

Полузащитник "Уотфорда" и сборной Сенегала Исмаила Сарр считает своего соотечественника из "Ливерпуля" Садио Мане лучшим футболистом в мире."Мане — один из лучших в Африке и в мире. Могу сказать, что для меня он лучший игрок в мире. Это качественный футболист. Он выиграл Лигу чемпионов.Он сделал все для "Ливерпуля" и во всех турнирах. К сожалению, они не выиграли Премьер-лигу, но я надеюсь, что он однажды сделает это, потому что для меня он лучший африканский игрок в Европе. Он хорошо играет, но он все делает хорошо, как в футболе, так и в жизни. Он парень, который все делает правильно даже вне футбола. Он делает то, что правильно для него и для всех. Он мой кумир. Я люблю Садио Мане. Иногда перед матчами я смотрю его видео. Делаю это, если нахожусь один", — сказал Сарр в интервью клубному телевидению.Летом 2019 года Сарр стал самой дорогой покупкой в истории "Уотфорда". "Шершни" заплатили "Ренну" за вингера 35 млн евро.