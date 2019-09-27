Юрген Клопп назвал Матипа одним из лучших приобретений "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил защитника Жоэля Матипа, который перешёл в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента. По мнению Клоппа, этот трансфер стал одним из лучших за последние годы."Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет играл за "Шальке" в Бундеслиге. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком.Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.В мире огромных трансферных сумм приобретение такого игрока в качестве свободного агента — невероятный успех! Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы", — цитирует Клоппа Evening Standard.