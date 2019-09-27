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Поль Погба запросил у "МЮ" повышение зарплаты до 35 млн евро в год

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил манкунианскому клубу свои финансовые требования по новому контракту, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, 26-летний хавбек уведомил «красных дьяволов», что будет готов обсудить условия продления действующего соглашения, если ему будет повышена заработная плата до ? 600 тыс. в неделю (€ 676 тыс. в неделю, € 35 млн в год). Если "МЮ" пристанет на условия француза, тот станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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