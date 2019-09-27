"Манчестер Юнайтед" зимой планирует приобрести Эриксена

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет усилить состав команды полузащитником лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристианом Эриксеном. "Красные дьяволы" планируют сделать предложение о трансфере предстоящей зимой, сообщает Goal.Контракт Эриксера с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2020 года. "Шпоры" хотят сохранить датчанина, но он отказывает продлевать соглашение.В услугах Кристиана заинтересован также мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Сам полузащитник предпочитает переход и стан "сливочных". При этом он готов дождаться окончания сезона, чтобы присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента. В таком случае 27-летний игрок рассчитывает получить прибавку к зарплате.