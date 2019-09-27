Юрген Клопп: Гвардиола всегда выглядит идеально. Я же, когда кричу, выгляжу как серийный убийца

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о своей эмоциональности во время матчей."Я никогда не задумывался о том, как я мог бы вести себя на кромке поля. Получилось так, как получилось. Это просто я.Мне не интересно, что люди говорят обо мне, но знаю, что люди считают, что я не тактик, потому что я слишком эмоциональный для этого.Пеп [Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"] тоже эмоциональный, но не настолько. Он выглядит лучше, когда он кричит. Пеп всегда выглядит идеально — тело, одежда, все идеально. Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца. Это мое лицо — я сжимаю зубы определенным образом. Но я и на детей смотрю с точно таким же лицом. И говорю, например: "Ты такой милый". И очень часто дети начинают реветь", — цитирует Клоппа FourFourTwo.