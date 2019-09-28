В матче 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1.
Чемпионат Англии
7 тур
Голы: Альваро, 24, Ингс, 39, Кейн, 43
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Сиссоко, Альваро, Уинкс, Эриксен, Мин (Ламела, 64), Кейн
Саутгемптон: Ганн, Беднарек, Седрик, Йосида, Бертранд, Буфаль, Уорд-Праус, Хёйбьерг, Ромеу, Редмонд, Ингс
Предупреждения: Орье, 27, 31, Йосида, 68
Удаления: Орье, 31
"Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном"
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