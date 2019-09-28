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Юрген Клопп: не слишком доволен игрой с "Шеффилдом", но нам было важно победить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

"Для нас было важно выиграть в матче с "Шеффилд Юнайтед". У нас были прекрасные моменты, несколько — в первом тайме, и во втором, когда мы забили. Подобные матчи не всегда получаются красивыми, в них нужно упорно работать, чтобы добиться результата.

Нужно уважать соперника, у нас были хорошие моменты, это была одна из этих игр, в которой нужно выиграть, но не слишком задумываться об этом. Одна команда заслуживала победы, это были мы, но мы все уважали "Шеффилд Юнайтед", играть с ними нелегко.

Я был разочарован, и в перерыве мы поговорили об этом. Мы хорошо стартовали, но должны делать то же самое снова и снова. Я не слишком доволен игрой, но такое случается", - цитирует Клоппа ВВС со ссылкой на BT Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Клопп Шеффилд Ливерпуль АПЛ
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