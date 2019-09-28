Юрген Клопп повторил достижение Моуриньо

"Ливерпуль" стал второй командой в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), которой удалось начать сезон с семи побед подряд. Об этом сообщает Gracenote Live.В субботнем матче седьмого тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа обыграли в гостях "Шеффилд Юнайтед" (1:0) благодаря мячу Жоржиньо Вейналдума на 70-ой минуте.До этого подобное достижение покорилось лондонскому "Челси" Жозе Моуринью в сезоне-2005/06. По итогам того сезона клуб Романа Абрамовича стал чемпионом Англии.