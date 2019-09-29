Иван Перишич: я был очень близок к переходу в "МЮ". Было сложно отказать Моуринью

Полузащитник "Интера" Иван Перишич, выступающий в "Баварии" на правах аренды, признался, что тяжело воспринял упущенную возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" в прошлом году."Насколько близок я был к переходу в "Манчестер Юнайтед"? Очень близок. Меня удивил звонок Жозе. Было сложно ему отказать. Я очень хотел перейти в его команду и играть за "Юнайтед", это была моя мечта. Но трансфера не произошло. Было больно", - цитирует Перишича Goal.СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" не оформил сделку, поскольку посчитал запрошенную сумму в 50 млн евро слишком высокой для хорватского хавбека.