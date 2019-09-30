Серж Гнабри: решение покинуть "Арсенал" было правильным

Нападающий "Баварии" Серж Гнабри считает, что решение покинуть "Арсенал" три года назад было правильным. Футболист летом 2016 года перешел в "Вердер", а оттуда спустя год перебрался в "Баварию"."В "Арсенале" на тот момент была такая конкуренция — Алекс Окслейд-Чемберлен, Томаш Росицки, Тео Уолкотт, Санти Касорла, Алексис Санчес, Месут Озил — поэтому я был просто вынужден уйти.Я был уверен, что смогу попадать в состав, но не хотел ждать. Я больше не хотел быть четвертым или пятым выбором.Это было самое сложное решение, которое я принимал в карьере, но, чтобы играть, мне пришлось сделать шаг назад, и это было правильным решением", — цитирует Гнабри пресс-служба Бундеслиги.