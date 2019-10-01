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Рой Кин заявил, что при нем в "МЮ" было пять игроков мирового уровня

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал пятерых игроков мирового уровня, с которыми он выступал за манкунианский клуб. Кин выступал за "красных дьяволов" с 1993 по 2005 год.

"Мы никогда не давали себе возможность поговорить об игроках мирового класса. Но если мне сейчас нужно оглянуться назад, то я назову Гиггзи (Райана Гиггза).

Я всегда отношу к игрокам мирового уровня тех ребят, которые играли на высочайшем уровне 9-10-11 лет. Хотя очевидно, что Гиггзи делал это гораздо дольше. Чтобы быть действительно хорошим игроком, ты должен выступать стабильно.

Сейчас мы видим игроков, которые хлопают себя по спине после одного хорошего месяца игры. Нужно играть хорошо годами, и Гиггзи был ярким примером этому".

Кин затем включил в этот список Марка Хьюза, Пола Скоулза и Эрика Кантона, а напоследок приберег фамилию Дениса Ирвина, своего экс-партнера по "МЮ" и сборной Ирландии.

"Боже мой, только представьте, если бы Денис Ирвин играл сейчас. Он мог сыграть левого защитника, правого защитника, забить гол, знал, как обороняться, никогда не травмировался и был великолепен в раздевалке. Денис был для меня игроком мирового класса, а еще он родом из Корка!" — цитирует Кина The Sun.

Sport24.ru


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Теги: Кин Манчестер Юнайтед АПЛ
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