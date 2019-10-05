"Дерби Каунти" оштрафовал своих игроков за вождение в пьяном виде

"Дерби Каунти" оштрафовал своих футболистов Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта, которые были арестованы за вождение в пьяном виде.Пресс-служба клуба подчеркнула, что подобное поведение является неприемлемым и ухудшает репутацию команды. Игроки были оштрафованы в размере заработной платы за полтора месяца (максимально возможная сумма штрафа), а также обязаны провести 80 часов на общественных работах и прослушать курс о вреде алкоголя.Футболисты должны явиться в суд 15 октября.