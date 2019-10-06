Хосеп Гвардиола поведал о тренерском выборе между молодежью и трофеями

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о тренерском выборе. Об этом сообщает Sky Sports.Каталонец старается найти баланс между внедрением молодежи и процессом завоевания трофеев."Внедрять юные таланты нужно регулярно. Но одно из требований к моему клубу – постоянная борьба за титулы и кубки. Для этого нужны более опытные игроки. С молодыми игроками вести борьбу за высокие места невозможно. Они должны помогать, но нельзя рассчитывать на них как на фундамент для побед", - сказал Гвардиола.