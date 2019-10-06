В матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома проиграл "Вулверхэмптону" - 0:2,
Чемпионат Англии
8 тур
Гол: Траоре, 81, 90+4
Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Уолкер (Зинченко, 46), Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, Эрнандес, Сильва (Жезус 79), Марез (Силва, 61), Агуэро, Стерлинг
Вулверхэмптон: Патрисиу, Боли, Коди, Винагре (Хонни, 78), Сес (Беннетт, 18), Невеш, Моутинью, Дендонкер, Траоре, Кутроне, Хименес
Предупреждения: Эрнандес, 51, Канселу, 52, Эдерсон, 64, Гюндоган, 72, Фернандиньо, 80, Невеш, 84, Моутиньо, 86
"Вулверхэмптон" забил два безответных мяча в ворота "Манчестер Сити"
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