Бывший владелец "Кристал Пэлас": у Клоппа что, синдром высокомерия?

Бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан высказался о словах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после матча с "Лестером".



Напомним, Клопп на пресс-конференции высказал негодование тем, что хавбек "Лис" Хамза Чоудхури получил лишь желтую карточку за свой фол на Мохамеде Салахе.



"У него что, синдром высокомерия? Я заметил небольшое изменение в нем, в его словах и устойчивости его позиции. Я нахожу его интервью на пресс-конференции и вижу его очень грубым и раздражительным, хотя знаю, что журналисты могут свести вас с ума нелепыми вопросами. Это о его объяснениях насчет произошедшего с Салахом", - цитирует Джордана talkSport.