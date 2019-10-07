Почеттино: футбол - это не драма, нужно с достоинством принимать любой результат

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о неудачах команды в последних матчах.



"Мы не можем избавить футбол от эмоций. Это драма, страсть. Мы должны учиться на поражениях, чтобы каждый раз превосходить собственные возможности. Это начинается с того, что ты смиряешься с тем, что не всегда побеждаешь, а соперник работает так же усердно. Нужно всегда с достоинством принимать любой результат, независимо от того, положительный он или отрицательный", - цитирует Почеттино Marca.