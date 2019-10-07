Это’О: я влюблен в Гвардиолу - как тренера, но не как личность

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это’О, работавший под руководством Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе, рассказал о взаимоотношениях с испанцем, который ныне руководит "Манчестер Сити"."Мы должны учиться у каждого тренера, но в футболе есть мнение, и наступает момент, когда я должен высказать свое. Я влюблен в Гвардиолу — как тренера, но не как личность. Он тренер, который дал мне лучшее, я научился играть в футбол с Гвардиолой. Умение передать информацию отличает его", — цитирует Это’О Marca.