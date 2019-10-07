Руководство "МЮ" верит в Сульшера, несмотря на худший старт за последние 30 лет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пользуется доверием руководства клуба, несмотря на худшее начало сезона за последние 30 лет, утверждает Daily Mail. Семейство Глэйзеров, исполнительный вице-президент Эд Вудворд и члены совета директоров выражают поддержку 46-летнему норвежцу.В восьми стартовых матчах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" набрал лишь 9 очков, расположившись в двух очках от зоны вылета, что является худшим результатом клуба за последние 30 лет.Манкунианцы не побеждают в выездных матчах Премьер-лиги с февраля этого года. Кроме того, команда не может забить больше одного гола после победы над "Челси" (4:0) в стартовом матче.