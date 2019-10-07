Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с лондонцами с зарплатой 120 тыс. фунтов в неделю.
"Клуб так много сделал для меня, и я признателен за это. Решение, которое я принял, было довольно выгодным для меня и моей семьи. Мы все считаем, что это правильный клуб для меня.
Я здесь всю жизнь, поэтому пока не нужно что-то менять. Моя семья счастлива", — сказал футболист BBC.
Каллум — воспитанник юношеской академии "Челси". Летом 2017 года интерес к нему проявляли "Ювентус" и "Бенфика".
28 января 2018 года Хадсон-Одои дебютировал за "Челси", выйдя на замену Педро на 81-й минуте матча Кубка Англии против "Ньюкасл Юнайтед". 29 ноября 2018 года полузащитник забил первый гол за "синих", поразив ворота греческого клуба ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы. С начала 2019 года Хадсон-Одои стал регулярно привлекаться к матчам команды, выходя преимущественно на замены по ходу матчей.
Хадсон-Одои: "Челси" — правильный клуб для меня
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