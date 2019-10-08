Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва трансфера из "Кристал Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха остался недовольным итогами минувшего летнего трансферного окна.26-летний футболист принял решение подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего фирму Unique Sports Management (USM). Ивуариец уже предпринял первые шаги – в прошлом месяце он в письменном обращении уведомил Солтхауса о желании покинуть USM. В фирме ответили, что контракт Заха действует до следующего лета и что он будет обязан выплатить ей комиссию в случае перехода в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.Причиной конфликта стал срыв ухода Уилфрида из "Кристал Пэлас" минувшим летом. В услугах форварда были заинтересованы "Арсенал" и "Эвертон", предлагавшие "орлам" крупные суммы, однако трансфер так и не состоялся. Заха считает, что это связано с дружескими отношениями между Солтхаусом и владельцем клуба.