Почеттино заявил, что имеет доверие со стороны "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино настаивает на том, пользуется поддержкой председателя правления клуба Дэниэла Леви.В двух последних матчах "Тоттенхэм" проиграл с совокупным счетом 2:10 (дома "Баварии" — 2:7, и на выезде "Брайтону" — 0:3), по причине чего в СМИ появились слухи о том, что Почеттино имеет шанс быть лишенным работы."Мы поддерживаем довольно неплохую связь, и это необыкновенно — иметь эту поддержку. Я всякий раз говорил ему, что считаю не только собственным начальником, но и другом", — сказал Почеттино.