Goal составил символическую сборную АПЛ 2010-х годов

Популярный футбольный ресурс Goal представил свою версию символической сборной английской Премьер-лиги за последнее десятилетие.



Символическая сборная от Goal собрана под схему 4-3-3 и включает в себя шестерых игроков "Манчестер Сити", трех игроков "Челси" и по одному игроку "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");



защитники: Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль", экс-"Саутгемптон"), Венсан Компани (экс-"Манчестер Сити"), Пабло Сабалета ("Вест Хэм", экс-"Манчестер Сити");



полузащитники: Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Н’Голо Канте ("Челси", экс-"Лестер"), Яя Туре (экс-«Манчестер Сити");



нападающие: Эден Азар (экс-"Челси", ныне "Реал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", экс-"Ливерпуль").

