Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи посетовал на необъективность критики в свой адрес.
«Я достаточно самокритичен, чтобы понять, что совершал ошибки. Я также могу спокойно принимать жёсткую критику в свой адрес. Но сейчас критика стала обострённой и иррациональной. Я стал мишенью. В какой-то момент люди даже обвинили меня в поражении в матче, в котором я вообще не играл», — приводит слова Мустафи «Чемпионат» со ссылкой на Goal.com.
В текущем сезоне АПЛ Мустафи не выходил на поле ни разу, играя только в Лиге Европы и Кубке лиги.
Мустафи: меня обвинили в поражении даже в матче, в котором я не играл
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