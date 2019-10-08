Боснич: продажа Лукаку — ошибка "Манчестер Юнайтед"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Австралии Марк Боснич считает, что "красные дьяволы" допустили ошибку, продав Ромелу Лукаку в "Интер". По мнению австралийца, клубу нужно было найти сперва замену форварду."Вне зависимости от того, какая там была ситуация у Лукаку, его продажа стала ошибкой. Неправильно отпускать игрока, не имея готовую замену. Особенно на этом этапе сезона. Мы уже видели, почему это ошибка. Я думаю, что просто надо было найти ему замену. Но теперь уже ничего не поделать.Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и остальные игроки должны проявить характер, найти в себе силы и бороться. Недостаточно просто приходить на тренировки, играть и получать зарплату. В "Манчестер Юнайтед" это так не работает", — сказал Боснич.