Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "молотобойцев". Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.
29-летний Крессуэлл выступает за "Вест Хэм" с лета 2014 года, входя в тройку главных старожилов команды: дольше за клуб выступают лишь Марк Нобл и Уинстон Рид.
На счету Крессуэлла 184 матча за "Вест Хэм", в которых он забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.
"Вест Хэм" продлил контракт с Крессуэллом
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