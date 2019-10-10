Клопп рассказал, что Ватцке звал его обратно в "Боруссию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке звал его обратно в клуб.

Фото: Clive Brunskill

Напомним, что Юрген Клопп работал со "шмелями" в период с 2008 по 2015 год. Вместе с дортмундским клубом Клопп выиграл 5 титулов. Осенью 2015-го года специалист перешел на работу в "Ливерпуль", и летом 2019 года выиграл главный клубный европейский турнир - Лигу чемпионов.



"Однажды я находился в самолете и мне позвонил Ватцке, и сказал мне, что я должен вернуться в "Боруссию". Я засмеялся и подумал, что он шутит. Я спросил у него: "Вы спятили? Вы пили? Как вам вообще пришла в голову такая идея? У меня ещё несколько лет в "Ливерпуле". Не знаю, насколько серьёзен он был в тот момент, но я понял, что он хотел, чтобы я был более готов ответить", - цитирует Клоппа Goal.com.