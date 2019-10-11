В Англии тренер после увольнения выпил текилы с болельщиками

Немецкий тренер Даниэль Штендель, уволенный 8 октября из "Барнсли", на следующий день был замечен в компании болельщиков английской команды, выпивающим текилу.45-летний специалист был уволен с поста главного тренера "Барнсли", который после 11 туров располагается на предпоследней строчке в таблице Чемпионшипа, одержав всего одну победу.Группа болельщиков "Барнсли" решила попрощаться со Штенделем перед его отъездом в Германию.