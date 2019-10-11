Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Немец уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, который оценивается в 10 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sport Witness.
Ранее появилась информация, что Езил в январе может перейти в "Фенербахче". Сам 30-летний игрок готов переехать в Турцию из-за разногласий с нынешним тренером "канониров" Унаи Эмери.
Президент "Фенера" Али Кодж уже встретился со спортивным директоров лондонцев Дамьеном Комолли на предмет возможного трансфера.
"СЭ"
Озил выставил дома на продажу в Лондоне
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»