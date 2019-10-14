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В Англии начался суд над Гаскойном, который поцеловал незнакомую девушку в губы

В Англии начался судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах со стороны экс-футболиста сборной Англии Пола Гаскойна. 52-летнего бывшего спортсмена обвиняют в том, что он, находясь в пьяном состоянии, поцеловал незнакомую девушку в губы в поезде в августе 2018 года.

Выступая перед судом присяжных в Мидлсбро, пострадавшая рассказала, что Гаскойн, в котором она не признала известного в прошлом футболиста, пытался завязать с ней разговор и даже спросил, не является ли она гадалкой. По словам девушки, она старалась отодвинуться подальше от мужчины и смотрела в окно, но в какой-то момент он схватил ее за голову и поцеловал в губы. "Это был грязный поцелуй в губы. Я думала о своем, и, поскольку это действие возникло из ниоткуда, я была просто шокирована и расстроена. Мне поскорее хотелось попасть домой", — призналась потерпевшая.

Как заявил прокурор, Гаскойн вел себя вызывающе в поезде: предлагал пассажирам джин с тоником, спорил с сотрудниками службы безопасности. По словам одного из очевидцев, Гаскойн что-то пил из коробки из-под молока, но эта жидкость явно не была молочного цвета.

Прокурор добавил, что на следующий день после инцидента полицейские позвонили Гаскойну, и тот знал, о чем идет речь, сказав, что "поцеловал толстушку". Позже в ходе опроса в полицейском участке Гаскойн, по словам прокурора, заявил, что "чмокнул женщину в губы, чтобы поддержать ее", поскольку она подвергалась оскорблениям из-за своего веса. Слушание дела Гаскойна продолжается.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Англии Гаскойн АПЛ
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